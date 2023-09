Archeologen vinden in Sint-Niklaas een boerenerf uit de middeleeuwen

De archeologen leren uit de opgravingen heel wat over het boerenleven in de middeleeuwen. Niet dat er van het erf nog iets over blijft, de huizen waren van hout, stro en leem, er zijn alleen verkleuringen in de grond te zien. De archeologen leiden daaruit af dat de boeren die zich daar vestigden dat deden op een grond die eeuwenlang niet bewerkt was. "Het moeten dus in feite pioniers geweest zijn. We keerden in de Galgstraat als het ware terug naar het embryonale Waasland."