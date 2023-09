Hou rekening met autoloze (of autovrije) zondag in tal van steden: wie naar Brussel wil, komt best met het openbaar vervoer

Speciaal voor Autoloze Zondag heeft de NMBS het 'Mobility Ticket' gelanceerd. Daarmee reis je overal in België heen en terug voor 8 euro. Wie met de auto naar Brussel wil komen, laat zijn wagen het best achter op parking C aan de Heizel. Daar zijn 8.000 parkeerplaatsen beschikbaar, voor 10 euro per dag, die vlot aansluiten op het openbaar vervoer.