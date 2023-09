B-FAST stuurt 19 ton noodhulpmateriaal naar Libië, dodental stijgt tot 11.000

Ook België draagt, via het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming, zijn steentje bij. Via het Belgische interventieteam B-FAST zal ons land noodhulp aanbieden in de vorm van 240 tenten, 700 slaapzakken en 4.400 basisbehoeftenpakketten om de bevolking te helpen. Het gaat in totaal om 19 ton aan hulpgoederen.