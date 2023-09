Waarom is een "doodgewoon telefoontje" met bedrijven zo moeilijk? 

De Europese wet is niet helder over de telefonische bereikbaarheid van ondernemingen. Dat leidt vaak tot ergernis: "Ik krijg vaker een chatbot in plaats van een echte persoon aan de lijn." Wat zijn je rechten als consument in dit geval? "Als bedrijf moet je bereikbaar zijn, maar niet altijd", zegt professor consumentenrecht Reinhard Steennot.