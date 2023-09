"Augure" van Belgisch-Congolese regisseur Baloji gekozen als Belgische Oscarinzending

"Augure" vertelt het verhaal van Koffi, een man die door zijn moeder in Democratische Republiek Congo werd verstoten omdat hij tekenen vertoonde van een zogenoemde "zabolo", Swahili voor tovenaar of magiër (in de negatieve zin van het woord). Hij keert jaren later naar Congo terug om zijn zwangere vriendin aan zijn familie voor te stellen, maar het bezoek verloopt niet zoals verhoopt. Koffi ondervindt aan den lijve hoe oeroude gebruiken en een hardnekkig bijgeloof niet zomaar uitdoven.