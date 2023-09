Tweedaagse benefietactie voor slachtoffers aardbeving Marokko in Turnhout

De benefietactie dient om geld in te zamelen en de organisatie zal de opbrengst nadien zelf naar de getroffen gebieden in Marokko brengen. "Op die manier kunnen we zelf zien wat er nodig is van hulp en ervoor zorgen dat het geld zeker op de juiste plaatsen terechtkomt." De inzamelactie zelf was al eerder aangekondigd en bracht volgens El Yakhloufi tot nu toe ongeveer 10.000 euro op. "Maar we hopen uiteraard dat dat nog verder zal stijgen", klinkt het.