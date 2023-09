VOKA vraagt om Dampoortsluis rond Brugge te vernieuwen zodat bedrijven opnieuw voor binnenvaart zouden kiezen

Er is recent beslist dat estuaire schepen, dat zijn grote binnenvaartschepen, van Zeebrugge via de Noordzee langs de Westerschelde naar Antwerpen mogen varen. Maar die oplossing is niet goed genoeg, vinden de havenbedrijven. "In Zeebrugge is maar één bedrijf dat containers vervoert, dus alleen dat bedrijf is ermee gebaat. In Oostende wordt er ook amper met containers gewerkt", reageert Coussée nog.

"Estuaire schepen zijn vooral geschikt om containers vanuit Zeebrugge naar regio Antwerpen te brengen, maar ze zijn te groot en te zwaar om er de Leie op te varen richting Kortrijk en Frankrijk. Ook bulkgoederen zoals graan, tarwe, rijst, zand of grind kunnen niet via estuaire schepen vervoerd worden. Het is dus een nicheproduct en voor veel bedrijven in Brugge, Zeebrugge en Oostende niet geschikt."

"Dit betekent concreet dat het kanaal Gent-Brugge en de Ringvaart rond Brugge verdiept en gemoderniseerd moeten worden. Het meest dringende is de vernieuwing van de oude Dampoortsluis op de Ringvaart rond Brugge. Deze is oud, versleten, vaak kapot en zorgt voor een mobiliteitsinfarct in en rond Brugge."