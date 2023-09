Eerste deelnemer van bestorming overheidsgebouwen in Brazilië veroordeeld tot 17 jaar cel

In totaal zullen 232 mensen vervolgd worden voor hun actieve deelname aan de bestorming. Tegen nog eens ruim 1.000 anderen loopt een gerechtelijk onderzoek voor kleinere misdrijven. Zij riskeren boetes of andere straffen.

Op 8 januari 2023, een week na de eedaflegging van de linkse president Ignacio "Lula" da Silva, bestormden aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro drie overheidsgebouwen in Brasilia: het parlementsgebouw, het werkpaleis van de president en het gebouw van het Hooggerechtshof.

Lula had de verkiezingen in oktober 2022 met een nipte meerderheid van 50,9 procent gewonnen. Bolsonaro heeft zijn nederlaag nooit erkend. Ook zijn aanhangers weigerden zich bij de uitslag neer te leggen, met de bestorming tot gevolg. De oud-president was zelf niet in Brasilia tijdens de bestorming. Twee dagen voor de machtsovername door Lula vertrok Bolsonaro naar Florida, pas een maand later keerde hij naar zijn thuisland terug.