Investeerders gezocht voor woningen voor vluchtelingen in Antwerpse regio: "Onderdak vinden is voor hen erg lastig" 

Wooncoöperatie Wooncoop zoekt sociaal bewogen investeerders om drie nieuwe woonprojecten te financieren voor kwetsbare huurders, zoals vluchtelingen of mensen in armoede. De huizen komen in Gent, Berchem en de Antwerpse Zuidrand. Wie wil kan investeren in solidaire aandelen.

In het cohousing project van "De Wasserij" in Berchem komt een grote gezinswoning voor erkende vluchtelingen. "Onderdak vinden voor mensen op de vlucht is een hels karwei. Het nieuws van de laatste dagen bevestigt dit nogmaals. Ook voor erkende vluchtelingen is het niet evident. Onze woningen kunnen mee een oplossing zijn in deze problematiek", klinkt het bij Wooncoop.