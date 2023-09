Glabbeek zoekt catechisten: "Dit jaar meer vormelingen dan  vorig jaar ondanks woelige tijden voor de Kerk" 

Misschien wel opvallend in tijden waar de Katholieke Kerk onder vuur ligt en meer en meer mensen aangeven zich te willen laten ontdopen naar aanleiding van de documentaire "Godvergeten" op VRT Canvas, waarin verschillende slachtoffers getuigen over jarenlang misbruik in de Kerk. "Hier in de streek lijkt het toch dat we weinig van dat misbruik in de Kerk gevoeld hebben", zegt Gert voorzichtig. "Dat is misschien de reden waarom dat dat geen grote invloed heeft."