CHECK- Hoe virale "alienvondst" vermoedelijk al zes jaar geleden werd ontmaskerd als mengsel van lijm, papier en botten

In het kort: De Mexicaanse ufoloog Jaime Maussan beweert voor het Mexicaanse parlement dat hij twee "niet-menselijke lichamen" in zijn bezit heeft. De twee lichamen, gevonden in Peru, staan in zwarte dozen opgesteld.

Maar? Al in 2017 werd door onderzoekers aangetoond dat soortgelijke "lichamen" die op dezelfde plek in Peru gevonden werden, opgetrokken waren uit een mengsel van verschillende botten van mensen en dieren en lijm en papier. Jaime Maussan is bovendien niet aan zijn proefstuk toe en kwam al eerder met foute claims aandraven.