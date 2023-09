"Dat De Moor uitspraak Raad van State naast zich neerlegt, helpt niet om oplossing te vinden"

Ze blikt ook vooruit naar het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad dat er zit aan te komen. "Het migratiedossier wordt heel belangrijk. Het is dus heel belangrijk dat we daar sterk staan en daarop inzetten."

Wat moet er dan gebeuren in dat Europese kader? Hanne Beirens ziet twee pijnpunten: de buitengrenzen die moeten worden versterkt en de dossiers die sneller moeten worden afgehandeld. "Dat vraagt dat landen als Griekenland, Spanje, Italië en Polen inzetten op meer opvangcapaciteit."

Lukt dat wel? Want tot nu toe blinkt de Europese Unie niet echt uit in veel daadkracht op het vlak van migratie, zeker omdat sommige lidstaten liever geen asielzoekers opvangen. "We moeten echt allemaal aan hetzelfde zeel trekken, zowel in België als in Europa", vindt Beirens. "Migratie is geen gemakkelijk dossier. Daarom is een langetermijnvisie zo belangrijk."