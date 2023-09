De Ledebeek tussen Destelbergen en Lokeren wordt uitgegraven om overstromingen tegen te gaan

De Ledebeek wordt breder gemaakt waardoor ze minder snel zal overstromen, zegt Katrien Smet van de VMM: "Uit studies blijkt dat de regio erg kwetsbaar is voor wateroverlast en overstromingen. Bij hevige regen treedt de Ledebeek geregeld buiten haar oevers. Tegelijkertijd droogt de beek uit tijdens droge zomers waardoor het grondwaterpeil zakt. De situatie is nefast voor ecologie en landbouw. Een totale herinrichting is noodzakelijk."

Vanaf de Veldekensstraat in Destelbergen, over het volledige grondgebied van Lochristi, tot de Nieuwe Stationsstraat in Lokeren krijgt de beek een nieuw profiel.

Over een traject van 6,5 kilometer zal 50.000 kubieke meter extra water kunnen worden opgevangen. Tegelijk zal de VMM poelen graven waardoor het water langer blijft staan als het droger wordt. Dat water zal het grondwater kunnen aanvullen.

Voorts komen er plekken om te ontspannen in de natuur met onder meer vogelkijkwanden en vlonders en houten platformen waar mensen op zullen kunnen staan.

De werken zullen een jaar duren en kosten één miljoen euro. Dit project valt onder de Blue Deal, een programma van de Vlaamse Regering om waterschaarste en droogte tegen te gaan.