De Lijn gaat ook oudere bussen uitrusten met veiligheidsscherm zodat chauffeur afgeschermd zit

Op de stelplaats van De Lijn in Hasselt heeft de vervoersmaatschappij aangekondigd dat ook in alle oude bussen een veiligheidsscherm zal worden geïnstalleerd. Dat gebeurt in fases. Tegen de zomer van volgend jaar zouden alle bussen aangepast moeten zijn. Bij nieuwe bussen is een afgesloten stuurpost sowieso al voorzien in het ontwerp.