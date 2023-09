De rode vuurmier vestigt zich in Europa en dat is slecht nieuws: “Gevaarlijk voor mens en natuur”

Rode vuurmieren hebben een angel waarmee ze kunnen steken wanneer ze hun nest willen verdedigen. “Zo’n steek is opvallend pijnlijk. Bovendien gaan de mieren massaal aanvallen wanneer ze zich in hun nest bedreigd voelen. Je kan dan heel snel heel veel mierensteken krijgen. Sommige mensen reageren daar allergisch op. We weten dat er in de VS elk jaar een aantal doden vallen door steken van de rode vuurmier.”