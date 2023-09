Domo Hasselt vzw zoekt dringend extra vrijwilligers: "Er staan alweer 16 gezinnen op de wachtlijst"

Extra vrijwilligers, dat is wat Domo Hasselt vzw nodig heeft. De vzw ondersteunt kwetsbare gezinnen met kinderen tot twaalf jaar. Dat zijn vooral gezinnen die het financieel niet zo breed hebben en slechts kunnen rekenen op een klein sociaal netwerk. Normaal brengt een vrijwilliger wekelijks een bezoek aan een vast gezin. Door het tekort gaat dat niet.

"Momenteel werken er 35 vrijwilligers als vriend aan huis", zegt ondervoorzitter Mieja Engelen. "In 2023 hebben we al 67 gezinnen ondersteund. Bij een aantal gezinnen is de ondersteuning eind augustus afgerond. Momenteel helpen we er nog 50, maar er staan alweer 16 nieuwe gezinnen op de wachtlijst. Dat zijn gezinnen waarvan we zeker weten dat we iets voor hen kunnen betekenen. Er zijn al vrijwilligers die meerdere gezinnen begeleiden, maar dat is echt moeilijk. Het wordt dan echt te veel."