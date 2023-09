Donkmeer in Berlare telt 17 verschillende vissoorten, "dat wijst op een goed visbestand"

Biologe Gerlinde Van Thuyne is blij met de vangst in het Donkmeer van Berlare. Er zijn 17 verschillende soorten vis gevangen. "We kunnen zeggen dat er een goed visbestand aanwezig is, we hebben er een groot aantal kunnen vangen. Alle gegevens worden nu in databanken gezet en pas tegen het einde van het jaar kennen we de definitieve cijfers en analyses. Ik ben nog voorzichtig, maar het ziet er matig tot goed uit."

Op het Donkmeer werden ook 5 bittervoorns gevangen. Dat is een soort die beschermd is door de Habitat-richtlijn. "Het feit dat die er zijn is een goed teken."