Territoriumoorlog doet drugsgeweld in Brussel escaleren: "In Antwerpen wordt geïntimideerd, in Brussel vallen doden"

Van Wymersch benadrukt in "De afspraak" wel dat dat niet wil zeggen dat we de focus moeten verleggen van de Antwerpse haven naar de hoofdstad. "Drugs is een mondiale problematiek en elke regio heeft zijn eigen specifieke problemen: in Antwerpen hebben we de grote containers met enorme hoeveelheden drugs en de vele uithalers, in Brussel maakt men de cocaïne klaar, voor gebruik in ons land, maar ook voor export."