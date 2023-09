Vlaams Parlementslid Els Ampe stapt uit partijbestuur Open VLD: "Genoeg is genoeg"

"De verkiezing van een nieuwe voorzitter is nep. Aan dit circus doe ik niet mee." Ampe is geen kandidaat om de nieuwe voorzitter van Open VLD te worden en beslist ook om uit het partijbestuur te stappen. De Brusselse was sinds 2020 rechtstreeks verkozen in het bestuur, dat bestaat uit 20 leden. Ze blijft wel lid van de partij, maar wil naar eigen zeggen een signaal geven.