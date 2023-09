Werkgevers reageren ontgoocheld op vernietiging door Raad van State van plannen voor nieuwe bedrijven- en winkelzone in Tienen

"Wat betreft het onderzoek naar de milieu-effecten, werden in het PRUP plots zeer hinderlijke bedrijven opgenomen zoals afvalverbrandingsinstallaties en vetsmelterijen, terwijl er van deze bedrijven geen sprake was in het milieu-effectenrapport", stelt Loes Geuens van het actiecomité Ademnood Tienen. "Wegens het ontbreken van primaire en secundaire wegen zou al het verkeer van het industrieterrein - meer dan duizend auto's en vrachtwagens in de spits - via lokale wegen en woonwijken moeten rijden. Dit is in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zoals Raad van State in haar motivering duidelijk stelt", aldus nog Geuens.