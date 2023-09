Gemeente Kortessem vraagt parket om strenger op te treden tegen systematische illegale bomenkap door familie Appeltans

Het is niet de eerste keer dat de familie illegaal bomen kapt. "De familie is gekend in Kortessem en bij het parket omwille van het feit dat ze systematisch kapvergunningen overtreedt", zegt burgemeester Tom Thijsen (CD&V). Volgens hem is het doel van de familie dan ook duidelijk: "Ze zijn het bosgebied aan het rooien om er akkers van te maken. Door daarop te telen, willen ze er opbrengsten uit halen. Dat is in strijd met de natuur- en milieuwetgeving."