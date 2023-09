Gentenaars met migratieachtergrond maar net tevreden over cultuuraanbod: "Er zijn te veel drempels"

Vzw Burgerplicht stapt met de resultaten van de bevraging naar de culturele instellingen en de stad. "In de eerste plaats moeten jongeren met een migratieachtergrond meer kansen krijgen in het culturele veld. De communicatie van de huizen moet beter en meer gericht zijn naar verschillende doelgroepen. Er is, ook binnen de sector, nood aan vernieuwing. Nu worden telkens dezelfde ‘usual suspects’ opgevoerd. Er is blabla, maar weinig boomboom. Het is tijd voor actie, niet over een paar jaar maar nu."

Het Gentse Kunstenoverleg (GKO) onderschrijft de aanbevelingen. "We vinden het ook erg belangrijk dat het cultuuraanbod in de oude stadswijken diverser en sterker wordt. We zien ook nog een te groot onevenwicht tussen de grote cultuurhuizen en de kleine socio-culturele organisaties. Dat kan echt beter en gaan we ook mee proberen te veranderen", zegt coördinator Amani El-Haddad.