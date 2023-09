"Alsof het normaal was": hoe seksueel misbruik in de Kerk oogluikend toegelaten en nadien verdoezeld werd

Hoe reageren de Belgische bisschoppen op "Godvergeten"?

De Kerk heeft geleerd uit wat is misgelopen, schrijven de bisschoppen. "Een leerschool in het beluisteren en het erkennen van slachtoffers van seksueel misbruik. Een leerschool in nederigheid, door het kwaad in eigen rangen onder ogen te zien. Een leerschool in de ontwikkeling van mogelijke wegen van herstel, tegemoetkoming of ondersteuning voor slachtoffers. Een leerschool in het ontmaskeren van kerkelijke gedragspatronen, overtuigingen, gezagsvormen of subculturen die tot misbruik kunnen leiden, en daarom dringend moeten worden bijgestuurd. Een leerschool in het bevorderen van gezonde omgangsvormen op relationeel en seksueel gebied onder het kerkelijk personeel. Een leerschool in het sanctioneren, omkaderen en begeleiden van daders van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Een leerschool in het screenen en opleiden van toekomstig kerkelijk personeel, onder wie zeker priesters en religieuzen, met het oog op de noodzakelijke preventie."

De nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden reageerde ook tijdens een kerkdienst. "Ja. We hebben gefaald," gaf Terlinden toe, "door soms te relativeren en niet de omvang van de persoonlijke drama’s te zien. Door niet altijd consequent te handelen of de gepaste en doortastende maatregelen te nemen. En zelfs door misdaden in de doofpot te stoppen." Hoewel de Kerk naar eigen zeggen de voorbije jaren veel geleerd en gedaan heeft, "toch moeten we ons blijven afvragen: is het genoeg?", vroeg Terlinden zich hardop af. "Wat kunnen we nog meer doen?"