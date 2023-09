Archeologisch proefonderzoek achter oud stadhuis Halle legt historische funderingen bloot: "Meer onderzoek wellicht nodig"

"We hadden eigenlijk niets anders verwacht", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "Toen we enkele jaren geleden de Basiliekstraat hebben vernieuwd, hebben we in die zone ook al graafwerken gedaan. En toen bleek er al een en ander onder de grond te zitten. Recent zijn er twee proefboringen geweest, en daarbij zijn we dus op historische funderingen gestoten."