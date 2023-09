Hotel Stiemerheide in Genk schenkt kamermeubilair aan Kringloopwinkel Reset

De 70 kamers van hotel Stiemerheide in Genk worden gemoderniseerd, en daar horen ook nieuw meubels bij. Maar omdat de oude bedden, matrassen, bureau's, stoelen en flatscreen-tv's wel gebruikt, maar niet versleten zijn, schenkt het hotel die nu aan Kringloopwinkel Reset. Ze zullen binnenkort verkocht worden in de 8 vestigingen van Reset.

“Enkele weken geleden contacteerde de manager van het hotel ons, hij vroeg of we geïnteresseerd waren in kwaliteitsvolle meubels uit hun hotelkamers”, vertelt Marthe Simons van Kringloopwinkel Reset. “Veel nadenken moest er niet gebeuren, uiteraard waren we geïnteresseerd! We gingen langs om de goederen te controleren op herbruikbaarheid en de praktische uitwerking te bespreken”, voegt Simons nog toe.