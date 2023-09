Hunter Biden, zoon van Amerikaans president Joe Biden, vervolgd voor illegaal wapenbezit

Hunter Biden kampte jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Na de dood van zijn broer Beau in 2015 zakte hij steeds dieper in die verslaving weg. In 2018 werd hij beschuldigd van illegaal wapenbezit. Als druggebruiker is het in de Verenigde Staten namelijk verboden om in het bezit van wapens te zijn.

Daarbovenop kreeg Biden een aanklacht voor twee fiscale misdrijven aan zijn been. Zijn belastbaar inkomen in 2017 en 2018 bedroeg 1,5 miljoen dollar. Het bedrag van de daarop verschuldigde belastingen bedraagt 100.000 dollar. Dat zou hij niet hebben betaald.