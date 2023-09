Helft van de huurpremies wordt niet aangevraagd, minister Diependaele maakt administratie eenvoudiger

De huursubsidie is er voor mensen met een bescheiden inkomen die verhuizen naar een geschikte of aangepaste woning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. De huurpremie is een premie voor wie minstens vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning.



Uit onderzoek blijkt echter dat veel mensen die premie en subsidie niet opnemen. "Voor de huursubsidie is dat niet exact te becijferen, maar voor de huurpremie gaat het over 46 procent van de mensen die potentieel in aanmerking komen", zegt minister Diependaele. "Mensen vullen het formulier niet in, omdat ze denken niet in aanmerking te komen, angst hebben voor een zeker stigma of omdat ze het complexe administratie vinden."