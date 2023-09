Brusselse moeder: "Ik ben niet religieus of conservatief maar ik heb ook vragen bij de seksuele voorlichting in de klas"

Marie Fenaux heeft zelf drie kinderen in het Franstalig onderwijs in Brussel. Zij stelt zich ook vragen bij dat "Evras"-decreet. "Ik ben niet katholiek en ook niet conservatief, bij ons thuis wordt er vrijuit over seksualiteit gesproken", zegt Marie in "De Wereld vandaag" op Radio1. Haar dochter kreeg onaangekondigd seksuele voorlichting in het vijfde leerjaar. Als ouder was Marie daar niet van op de hoogte en ze kreeg ook geen informatie over de inhoud van die les.

Op een gegeven moment zei haar dochter uit het niets: "Ja da's toch raar want soms doe ik toch meer jongensdingen, ben ik dan niet meer een jongen?" Toen Marie daar dieper op inging, hoorde ze van haar dochter dat er voorlichting was geweest op school. "Soms was het heel raar", zegt haar dochter. Er mocht ook geen vertrouwd persoon bij aanwezig zijn, het was enkel met iemand van Evras. Het meisje voelde zich net op dat moment niet goed in haar vel door familiale omstandigheden en Marie kreeg het gevoel dat dat meteen gelinkt werd aan "het je niet goed voelen in je gender".