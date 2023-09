Politiezone houdt infoavond om te waarschuwen voor internetcriminelen: "Bijna elke dag een aangifte"

Er was veel interesse, zo'n 100 mensen kwamen luisteren in zaal De Balluchon in Koekelare. Het fenomeen van internetcriminaliteit en -fraude treft veel mensen. “We krijgen bijna elke dag een aangifte, maar dan nog doet ruim 80% geen melding”, zegt Rafael Rondelez van politiezone Polder.

Vier op de vijf mensen die slachtoffer worden, doen dus geen aangifte. "Om verschillende redenen", zegt Rafael Rondelez van de politie. "Omdat het om een klein bedrag gaat, omdat ze denken dat de politie er toch niets aan doet of uit pure schaamte. Aangifte doen is altijd belangrijk, zo kunnen we ook dossiers oplossen."