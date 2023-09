Internationale hulp na overstromingen in Libië komt op gang, VN: "Libische regeringen moeten zich nu verenigen"

Wel duidelijk is dat er heel veel nood aan hulp is. Tienduizenden mensen hebben momenteel geen dak boven hun hoofd. Door de jarenlange instabiliteit en verdeeldheid in Libië is gecoördineerde hulp door de overheid echter niet zo vanzelfsprekend. In het land zijn twee rivaliserende regeringen actief, eentje in het westen en eentje in het oosten.

De regering in het westen is de regering van nationale eenheid, geleid door Abdul Hamid Dbeidah. Die werkt vanuit de stad Tripoli en is erkend door de Verenigde Naties. In het oosten is er een regering die werkt vanuit de stad Benghazi en wordt geleid door Osama Hamad. En dan is er nog het zogenoemde Libische Nationale Leger, geleid door generaal Khalifa Haftar. Hij leunt aan bij de regering in het oosten en is volgens sommigen degene die de touwtjes in Libië echt in handen heeft.