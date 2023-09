Kindje (4) uit Sint-Niklaas bevrijd door brandweer nadat het met hoofd komt vast te zitten in speeltuig op school

Het ongeval gebeurde rond half twee vanmiddag op de speelplaats van basisschool Berkenboom in de Heistraat. Hoe het kind kwam vast te zitten in het speeltuig, is nog onduidelijk. De leerkrachten probeerden het kindje zelf te bevrijden, maar dat mislukte.

Ze verwittigden de brandweer en die kon de peuter met behulp van hydraulisch gereedschap op enkele minuten tijd bevrijden. Het kind raakte niet gewond en kon zijn schooldag gewoon verderzetten.