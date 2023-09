Hopboerderij in Proven creëert hopsoort die bestand is tegen extreme weersomstandigheden 

"Eigenlijk hebben we die soort per toeval ontdekt in onze tuin, vijftien jaar geleden al. De zaadjes van de hopplanten zijn weggewaaid en op een goeie plaats in onze tuin terecht gekomen. Op die plaats was er zo wel veel schaduw als zon en zo is de plant blijven groeien. Sindsdien zijn we ermee aan het experimenteren en dankzij de brouwerij Alken-Maes hebben we een hectare van die soort kunnen aanplanten. Nu kunnen we voor de eerste keer op grote schaal oogsten."