Leuvense Sportoase trekt internationale toppers tijdens vierdaags badmintontoernooi

"We zijn blij dat sportstad Leuven ook voor de achttiende editie van Yonex Belgian International als gaststad mag fungeren", zegt schepen van sport Johan Geleyns (CD&V). "Als stad zetten we fel in op sport op alle niveaus. Daarom doet het me plezier om te zien dat we dit jaar niet alleen veel (inter)nationale toppers kunnen bewonderen, maar dat er voor de recreant ook een bedrijventoernooi wordt georganiseerd. Een unieke kans voor elke sportliefhebber en de vele badmintonspelers in Leuven."