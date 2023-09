Waarom hulpverlening en verslaggeving in een verscheurd land als Libië extra moeilijk zijn

Dat Libië niet één regering heeft die kan communiceren over de ramp en de hele situatie coördineert, verklaart ten eerste waarom er nog zoveel onduidelijkheid is over het aantal slachtoffers. In de allereerste uren en dagen na de ramp was de communicatie chaotisch. Alle belemmeringen van correcte informatie die er zouden kunnen zijn, zijn in Libië aanwezig, vertelde VRT NWS-buitenlandjournalist Majd Khalifeh dinsdag in "VRT NWS Journaal".

Maar die politieke verscheurdheid leidt niet alleen tot chaotische communicatie, ook de hulpverlening en de verslaggeving over de ramp worden er extra door bemoeilijkt. In de eerste uren en dagen na de ramp moesten we het vooral doen met beelden die gewone Libiërs op sociale media plaatsen. Pas na enkele dagen kwamen beelden van cameraploegen binnen. Maar ook de omvang van de ramp zelf bemoeilijkt de verslaggeving. In Derna raken, de zwaarst getroffen stad, is niet eenvoudig. Ook de wegen naar de stad zijn grotendeels vernield.