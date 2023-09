Limburgs parket wil criminelen pijn doen door hun geld af te pakken, lokale politie krijgt extra opleiding

In vijf jaar tijd konden de Limburgse federale gerechtelijke politie en het parket 130 miljoen euro misdaadgeld recupereren. Het parket wil dat bedrag nog laten stijgen waardoor het voor de criminele bendes duidelijk wordt dat misdaad niet meer loont. “We willen misdadigers raken waar het pijn doet, namelijk in hun portefeuille”, vertelt Marijke Teunis van het Limburgse parket. “Niet alleen betalen ze daarmee hun luxueuze levensstijl, maar gebruiken ze dat ook om nieuwe misdrijven te plegen. Daarom zetten we zo in op deze "PLUK-acties", waarbij we het geld letterlijk willen wegplukken.”