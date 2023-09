Maak kennis met "de leeuw van Mari": museum Mariemont zet belangrijke stad uit de oudheid in de kijker

De stad Mari, in wat nu Syrië is, gaat duizenden jaren terug in de geschiedenis en was een van de belangrijkste centra. Archeologische schatten uit Mari zijn nu te zien in het museum Mariemont in Henegouwen. Ze komen uit het Louvre in Parijs. Interessant is ook dat een Belgische specialist spijkerschrift de duizenden kleitabletten uit Mari heeft ontcijferd.