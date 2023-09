Marokkaanse Belgen na de aardbeving: "Onze kracht is onze solidariteit", maar over noodhulp van overheid wordt weinig gezegd

Ook hier geen slecht woord over de overheid of de koning. "Naar verluidt gaat het niet zo best met de gezondheid van onze koning. Dat verklaart wellicht waarom het enkele dagen heeft geduurd voor hij zich liet zien." Over de regering zegt Abdelmajid niets. "Ik weet daarover niets. Ik woon in België. Over België kan ik u meer vertellen. In Marokko kom ik maar één keer per jaar, op vakantie."

Op het terras bestellen vier oudere mannen muntthee. Ze spreken duidelijk Arabisch onder elkaar. Of ik hen enkele vragen mag stellen over de hulpverlening aan de slachtoffers in hun thuisland? "Daarover weten wij niets", zegt één van hen. "Wij zijn Turks."