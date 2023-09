2.900 doden geteld in Marokko, Rode Kruis: "Als vrieskou komt, wacht nieuwe crisis"

Over twee weken wordt ook een grote koude voorspeld, met vriestemperaturen 's avonds en 's nachts. "We riskeren een bijkomende crisis", zegt Petrus Herpoele van het Duitse Rode Kruis in Marokko. "Dan hebben we een sanitaire crisis, risico's op ziektes (griep, diarree, allerlei huidziektes). Dat moeten we vermijden."



Het Rode Kruis legt samen met de hulporganisatie Rode Halve Maan momenteel een gigantische logistieke puzzel. "Dat gaat over transport, vliegtuigen, vrachtwagens en opslagplaatsen. Een hele keten die je moet bedienen", aldus Herpoele in "VRT NWS Laat". Hij wijst erop dat er momenteel een grote nood is aan basishulp zoals tenten, dekens, keukenmateriaal en hygiënekits.