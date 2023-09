BEKIJK - "Altijd opnieuw zoeken naar mijn plek": acteur Mathias Vergels openhartig over voorstelling rond mentaal welzijn

Sinds 2012 kennen we Mathias Vergels als Lowie Bomans in Thuis. Vanaf nu is hij ook te zien in een voorstelling van "Te Gek!?", een organisatie die meer aandacht wil voor mentaal welzijn. Vergels zelf heeft ook even in de psychiatrie gezeten. Het verhaal van de voorstelling ligt hem dan ook nauw aan het hart.