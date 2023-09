Melle en Merelbeke gaan fuseren

Beide gemeenten hebben het principe van een fusie goedgekeurd. Je zou kunnen zeggen dat ze nu verloofd zijn. Het ja-woord volgt op een tweede gemeenteraad in december. De fusie gaat dan in op 1 januari 2025. "De uitdagingen voor lokale besturen worden steeds groter. Samen hebben we meer mensen, meer middelen en meer mogelijkheden", zo klinkt het in een persbericht.

Nu komt er een periode van overleggen, voorbereidingen en informeren. Ten laatste op 31 december moeten Melle en Merelbeke hun definitieve besluit doorgeven aan de Vlaamse Regering.