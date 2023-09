Met nieuwe waterinstallatie hoopt Utexbel uit Ronse definitieve vergunning te krijgen

Die beslissing zou tegen 6 november moeten vallen."Met diverse bestuurlijke maatregelen en een proefvergunning hebben we Utexbel een ultieme kans gegeven te bewijzen dat het bereid is voldoende inspanningen te leveren om zijn lozingsproblematiek aan te pakken", klinkt het op het kabinet van Demir. "The proof of the pudding is in the eating. Het ingediende dossier zal de komende tijd grondig bestudeerd en beoordeeld worden. Het is echter nog te vroeg om op dit moment vooruit te lopen op een beslissing aangezien het openbaar onderzoek nog lopende is."

Milieuactivisten willen al langer dat Utexbel verhuist, omwille van de impact op het milieu, maar dat is het bedrijf alleszins niet van plan. "Wij willen in Ronse blijven", vervolgt DeKeyser. "We hebben een engagement naar onze medewerkers en naar onze klanten. Wij produceren heel veel voor verschillende overheden in Europa. We kiezen er bewust voor om niet te gaan delokaliseren naar Azië, we willen in Europa blijven produceren. We stellen in België, Frankrijk en Marokko samen 900 mensen te werk. Als onze kern in Ronse verdwijnt, heeft dat gevolgen voor alle medewerkers van Utexbel. We doen er alles aan om de werkgelegenheid te bestendigen met een zo laag mogelijke impact op het milieu."