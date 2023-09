Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt twee kameleons op: "Toevallig in koffers terecht gekomen"

"Kameleons thuis houden is geen goed idee. Het is ook wettelijk niet toegestaan want het is een beschermde diersoort", gaat Damiaens verder. "Een van de kameleons blijkt drachtig te zijn en zal binnenkort eitjes leggen. "Dat is bij kameleons een heel delicate zaak. Daardoor sterven ook in de natuur veel vrouwtjes. Dus dat gaat voor ons ook spannend zijn."