Nierdialyseafdeling in Diksmuide geopend: "Bespaar 6 uur per week aan verplaatsingen"

Dialysepatiënt Eric Buyle (75) uit Diksmuide kan dat bevestigen: "Sinds een jaar moet ik drie keer per week aan de kunstnier", zegt Eric. "Met de opening van dit gebouw win ik ongeveer zes uur per week, want ik hoef niet meer naar leper te rijden. Ik wandel gewoon naar de dialyse en sta in "De Kupe" op tien minuten tijd. Wat een luxe! Alles voelt hier vertrouwd, want ik heb dezelfde dokter en dezelfde verpleegsters. Ik ben een gelukkig man. Mijn leven gaat er opnieuw een stuk op vooruit."