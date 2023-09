Nieuw buurthuis in Liedekerke moet diverse inwoners aanmoedigen elkaar te ontmoeten

In de Opperstraat in Liedekerke is de parochiezaal omgevormd tot een buurthuis. "Wij willen hier een ontmoetingsplek creëren voor iedereen: mensen die er warmpjes inzitten of die het wat moeilijker hebben, mensen van alle afkomsten, mensen met een gezin, eenzame mensen, oudere of jongere mensen", zegt schepen Rita Triest. "We moeten allemaal voor elkaar zorgen."