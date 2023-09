Wetenschappers ontdekken hoe hersencellen afsterven bij alzheimer: "Een dubbele doorbraak"

"Er is momenteel een echte revolutie aan de gang in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer", zegt De Strooper. "Maar je moet dat in perspectief plaatsen. Dat gaat allemaal heel traag."

"We zijn tegenwoordig gewend dat dingen op enkele jaren opgelost raken, maar zo werkt het niet. De strijd tegen kanker is gestart in 1978. Nu, bijna 50 jaar later, is kanker een min of meer behandelbare ziekte geworden, maar we zijn er nog lang niet."