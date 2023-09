Pastorij Beverst wordt ontmoetingsplek met ijssalon en tearoom met werking voor jongeren met autismespectrumstoornis

De stad heeft het pand sinds 2020 in erfpacht van kerkfabriek Sint-Gertrudis. "Het is een beeldbepalend gebouw in onze dorpskern", vertelt burgemeester Bruno Steegen (Open Vld). "Met de publieksgerichte invulling willen we het erfgoed behouden en tegelijk een nieuwe ontmoetingsplek creëren. Als alles goed gaat, zal die in april 2025 opengaan."