Nieuwe noodschool voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen feestelijk geopend

Toch blijft de nood hoog. "En niet alleen in Antwerpen, maar in heel Vlaanderen. Er is een enorme groei van de zorgnoden van bepaalde types. Sommigen vinden dat kinderen met een beperking naar elke school moeten kunnen gaan, maar dat is niet realistisch of haalbaar", zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Het is een ongelofelijk huzarenstukje dat we hebben kunnen realiseren. Als alle lokale besturen dezelfde inspanningen doen zoals de stad Antwerpen dat doet, had ik veel minder zorgen."