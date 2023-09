Ontdopen na "Godvergeten", wat is het effect voor de Kerk?

Misschien kan bisschop Bonny (toch progressief in de leer, zou je denken) het wel anders vertolken over twee weken, wanneer hij -zoals aangekondigd- zijn oordeel geeft over de hele reeks, vier afleveringen, van “Godvergeten”. Een "mea culpa" is altijd op zijn plaats, de Kerk zal nooit te veel berouw kunnen tonen.

Aan de andere kant heeft Bonny ook gelijk als hij zegt dat “sinds de zaak-Vangheluwe de Kerk er alles aan doet om haar verantwoordelijkheid te nemen”. Dat is waar, er wordt nauwgezetter tewerk gegaan, er zijn meldpunten en preventie-acties gekomen, er is een andere dialoog, de gelovigen zelf zijn zich bewust van de gruwelijke misbruikgevallen uit het verleden. Je kan zelfs zeggen dat de Kerk "woke" is als het over de kwestie gaat.

Bovendien is er vanuit het Vaticaan -door paus Franciscus- een strikte houding gekomen tegen kindermisbruik en het toedekken ervan. Niets te vroeg. Het besef is er, de goede wil wellicht ook, maar de uitwerking en de communicatie laat vaak nog te wensen over. Het is vaak gecrispeerd en stijf. Er is nog veel werk voor het instituut Kerk, dat voor eeuwig en altijd is aangevreten en bezoedeld door de ontelbare dramatische feiten uit het verleden. Een deel daarvan ook bij ons.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar je kan alleen maar hopen dat er berouw komt. Naast inzicht, overleg, communicatie en openheid. Dat is wat heel veel gelovigen van onderuit willen: de jongeren, de LGBTQ+-gemeenschap, de geëngageerde parochianen, de overtuigde volgers van Jezus. En weet je, het is wat niet-gelovigen ook willen. Omdat er al genoeg verdeeldheid is in de samenleving. Welaan dan.

(slachtoffers kunnen zich nog altijd melden via info.misbruik@kerknet.be of bij justitie: lieve.pellens@just.fgov.be)