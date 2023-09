Oud gerechtsgebouw in Hasselt dit najaar weer even open én bewoond: "Door Sinterklaas" 

De deuren van het gerechtshof op de Havermarkt in Hasselt bleven al 15 jaar dicht voor het grote publiek. Maar op 4 november komt daar verandering in. Het imposante, oude gebouw is dan een maand toegankelijk én het zal bewoond worden. "Ja, Sinterklaas komt er een maand lang wonen, vanaf zijn intrede tot aan zijn verjaardag", vertelt Jaak Nijs, de organisator van het Sinterklaashuis.