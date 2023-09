Politie zoekt camerabeelden na verdacht overlijden in restaurant in Koksijde

De onderzoeksrechter in Veurne besliste dan maar om een oproep te doen richting getuigen of mensen met camerabeelden. "We zijn op zoek naar camerabeelden (bewakingscamera’s, dashcams, deurbelcamera’s of enige andere beeldregistratie) in de Strandlaan en de Willem Elsschotlaan in Koksijde voor de periode van dinsdag 5 september 2023 vanaf 8 uur tot donderdag 7 september 2023 om 11 uur", meldt de politie.

"Ook wordt er gevraagd aan iedereen die getuige was van verdachte handelingen in diezelfde periode in de omgeving van de horecazaak 't Lusthof in Koksijde om dit te melden aan de politie. Discretie wordt verzekerd." Getuigen kunnen zich melden op de site van de federale politie of via het gratis nummer 0800/30.300.